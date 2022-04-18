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غوتيريش يدعو لتجنب سقوط الضحايا بين المدنيين في أوكرانيا

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غوتيريش يدعو لتجنب سقوط الضحايا بين المدنيين في أوكرانيا
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف النزاع في أوكرانيا لتجنب سقوط الضحايا بين السكان المدنيين والأضرار بالبنية التحتية المدنية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، إن "الأمين العام يعيد إلى أذهان جميع الأطراف أن عليها أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتجنب سقوط الضحايا بين السكان المدنيين وإلحاق الأضرار بالأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية".

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وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش حاول الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسابيع الأخيرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

ورد المتحدث بـ"نعم" على سؤال الصحفيين بهذا الصدد، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: تاس

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