إسرائيل.. صافرات إنذار تدوي في مستوطنات حول قطاع غزة

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات كيسوفيم وعين هشلوشا، حول قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحقق من التفاصيل.

وقال إنه تم إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة 20:22 في التوقيت المحلي في مستوطنات كيسوفيم وعين هشلوشا، فيما وأبلغ سكان المنطقة عن دوي انفجارات بعد انطلاق صافرات الإنذار.

עוד לפני הירי - צה"ל הגביר את היערכותו בדרום בסוללות כיפת ברזל | תיעוד היירוטhttps://t.co/ZueaD2nlq3pic.twitter.com/lfjtOFEh2B — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 18, 2022

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

Terrorists in Gaza just fired a rocket into Israel.



The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/jNyL06yS5q — Israel Defense Forces (@IDF) April 18, 2022

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم إعلان حالة التأهب في محيط المجلس الإقليمي أشكول بغلاف غزة، خشية تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

באזור אשכול הוכרזה כוננות מחשש לירי נוסף@ShaniRamihttps://t.co/oFlemj9ibl — גלצ (@GLZRadio) April 18, 2022

وكانت آخر مرة سجل فيها إطلاق صواريخ من القطاع، قبل 107 أيام في 1 يناير، حيث أطلق صاروخان سقطا في البحر مقابل مدينة تل أبيب.

المصدر: RT