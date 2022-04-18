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إسرائيل.. صافرات إنذار تدوي في مستوطنات حول قطاع غزة

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إسرائيل.. صافرات إنذار تدوي في مستوطنات حول قطاع غزة
AFP
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أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات كيسوفيم وعين هشلوشا، حول قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحقق من التفاصيل.

وقال إنه تم إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة 20:22 في التوقيت المحلي في مستوطنات كيسوفيم وعين هشلوشا، فيما وأبلغ سكان المنطقة عن دوي انفجارات بعد انطلاق صافرات الإنذار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم إعلان حالة التأهب في محيط المجلس الإقليمي أشكول بغلاف غزة، خشية تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وكانت آخر مرة سجل فيها إطلاق صواريخ من القطاع، قبل 107 أيام في 1 يناير، حيث أطلق صاروخان سقطا في البحر مقابل مدينة تل أبيب.

المصدر: RT

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