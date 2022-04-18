غوتيريش يبحث مع أردوغان الوضع في أوكرانيا والقدس

ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، الوضع في أوكرانيا، والوضع في القدس.

وأعرب غوتيريش عن دعمه المستمر لعملية إسطنبول فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وكرر الحاجة إلى إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات وإجلاء المدنيين.

كما ناقش الجانبان الوضع في القدس، حيث أكد الأمين العام على موقفه بضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، مشددا على أهمية تجنب أي استفزاز بأي ثمن.

وشهدت إسطنبول نهاية مارس الماضي مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين الجانبين.

المصدر: UN news