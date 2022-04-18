الرئيس القبرصي يقبل استقالة المفاوض الخاص بالأزمة القبرصية ويعين بديلا عنه

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الاثنين، قبول استقالة المفاوض الخاص بالأزمة القبرصية، أندرياس مافرويانيس، وتعيين بديل عنه.

وأوضح بيان للرئاسة أن أناستاسيادس متفق مع المفاوض المستقيل بشأن استحالة تحقيق نتائج من المفاوضات حول الأزمة، بسبب "التعنت وغياب الرغبة السياسية لدى الجانب التركي".

وقال المتحدث باسم الحكومة، ماريوس بيليكانوس، إن كبير المفاوضين الجدد للمحادثات القبرصية سيكون مينيلوس مينيلاو، وهو مسؤول بوزارة الخارجية.

وسيتولى مينيلاو مهامه الجديدة في 15 مايو القادم، نفس اليوم الذي سيترك فيه مافرويانيس المنصب رسميا.

وكانت قبرص مستعمرة بريطانية حتى عام 1960، وتم تقسيمها إلى جزء قبرصي يوناني وجزء أصغر قبرصي تركي في الشمال منذ الانقلاب اليوناني والتدخل العسكري التركي في عام 1974، وتعترف تركيا فقط بقبرص الشمالية كدولة كاملة.

المصدر: وكالات