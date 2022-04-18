بايدن يستضيف أول حدث لدحرجة بيض عيد الفصح في البيت الأبيض منذ عام 2019

استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل حوالي 30 ألف طفل وبالغ في حدث "دحرجة البيض" التقليدي بمناسبة عيد الفصح، بعد غياب هذا التقليد منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.

وبدأ الحدث في حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، مع تدفق الموجة الأولى من خمس موجات من الزائرين، وبينهم أطفال، عبر بوابات البيت الأبيض.

وإلى جانب "دحرجة البيض" ولعبة إخفاء بيض عيد الفصح الملون، يتضمن الحدث الذي يستمر طوال اليوم منطقة نشاط تعليمي، وركنا للقراءة، وعرضا للمواهب، ومكانا للتدريس حول الزراعة، ومحطة لالتقاط الصور، ومنطقة "تعليم البيض" المادية مع دورة حواجز، و"كافيتوريوم" حيث سيتعلم الأطفال كيفية صنع الحلوى.

وقالت جيل بايدن في تغريدة عبر "تويتر" إن اليوم سيكون "يوما سحريا مليئا بالتعليم العام عن البيض".

Good morning! Today is going to be a magical, EGGucation-filled day. 💕 pic.twitter.com/S4RAp0kRWh — Jill Biden (@FLOTUS) April 18, 2022

أدت جائحة كوفيد-19 إلى قيام البيت الأبيض بإلغاء حد دحرجة البيض في عامي 2020 و2021. لكن الحدث عاد هذا العام، إذ تراجع تفشي الإصابات بفيروس كورونا والاستشفاء والوفيات بسبب كوفيد-19.

المصدر: AP