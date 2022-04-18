"غلوبال تايمز": الولايات المتحدة "سيد ظلام" يقتات على محارق الحروب

وصفت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، الولايات المتحدة بأنها "سيد الظلام" الذي يسهر على تدمير النظام العالمي، وأشارت إلى أن الوضع في أوكرانيا عرّى دور الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وأوضحت الصحيفة الصينية في تقرير أن الأزمة الأوكرانية والعمليات العسكرية هناك فضحت الدور الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من وراء هذه الأزمة.

وقالت إن الولايات المتحدة تعتمد في تحقيق مآربها على جملة من الوسائل تبدأ بفرض عقوبات على "الدول غير المطيعة، إلى إجبار الدول الأخرى على الانحياز لأحد الجانبين، والتشدق بالكلام بشأن قضية اللاجئين في أوكرانيا، إلى سجل مشكوك فيه في مجال حقوق الإنسان في الخارج"، مضيفة أنها تتصرف مثل "مصاص الدماء" الذي يخلق "أعداء" و"يحقق ثرواته من محارق الحرب".

وانتقدت الصحيفة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال: "في غضون عام واحد فقط، من المرجح أن تمحو عقوباتنا السنوات الـ15 الأخيرة من المكاسب الاقتصادية لروسيا" وتجعل روسيا "منبوذة على المسرح الدولي"، ووصفت هذه التصريحات بالمخيفة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتصرف هكذا مع دولة عظمى بحجم روسيا، وتساءلت عم يمكن أن تفعله مع دول أخرى ليست بنفس قوة روسيا.

وقالت إن تأجيج النيران لإثارة الاضطرابات، واستخدام الهيمنة الاقتصادية والمالية لمعاقبة المعارضين، وتشكيل مجموعات لخلق عزلة سياسية، طرق تستخدمها الولايات المتحدة من أجل الهيمنة وتقويض النظام الدولي.

المصدر: "غلوبال تايمز"