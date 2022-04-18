مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

أعلن المجلس العسكري الحاكم في باماكو، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة المالية تلقت من موسكو شحنة جديدة من العتاد العسكري قوامها "مروحيتان قتاليتان ورادارات للمراقبة".

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال عمر ديارا في بيان: "نحن نتلقى هذه الدفعة الثانية من العتاد العسكري من روسيا. إنها تعبير عن شراكة مثمرة للغاية مع الدولة الروسية".

بدورها، نشرت الرئاسة المالية على حسابها في موقع "تويتر" صورا لعملية تفريغ حمولة طائرة الشحن الروسية التي نقلت العتاد إلى مطار باماكو الدولي.

وفي 31 مارس أعلنت باماكو أنها تلقت من موسكو طائرتي هليكوبتر قتاليتين وأجهزة رادار.

المصدر: "أ ف ب"