فرار مواطنين تركيين إلى اليونان طلبا للجوء في الاتحاد الأوروبي

فرَ رجلان تركيان عبر بحر إيجه في طائرة خفيفة طلبا للجوء في الاتحاد الأوروبي، وتم إنقاذهما بعد نفاد الوقود وتخلصا من طائرتهما الصغيرة قبالة جزيرة إيفيا اليونانية.

وحسب المعلومات فقد ساعد الصيادون المحليون الرجلان اللذان تتراوح أعمارهما بين 31 و32 عاما، على الخروج من المياه يوم السبت، وتم نقلهما إلى مركز صحي في إيفيا، قبالة البر الرئيسي اليوناني.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن الرجلين عرفا عن أنفسهما على أنهم من المعارضين السياسيين في تركيا وكانا يخططان لطلب اللجوء. وتم القبض عليهما لدخولهما بشكل غير قانوني.

وقال بيان لخفر السواحل إنهما أبلغا السلطات بأنهما انطلقا من منطقة قريبة من مدينة إزمير الساحلية في غرب تركيا، على بعد حوالي 200 كيلومتر من مكان تحطم الطائرة، إلى أثينا، حيث كانا يخططان للسفر إلى بلدان أوروبية أخرى.

وأفاد بأنه تم العثور على 28 من طالبي اللجوء قبالة جزيرة رودس ببحر إيجه الجنوبي الشرقي بعد عملية بحث وإنقاذ جوية وبحرية أطلقها نداء استغاثة يوم الأحد.

المصدر: AP