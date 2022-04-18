بريطانيا.. اعتقال رجل هاجم عناصر الشرطة بسكين

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، القبض على رجل بعد أن هاجم ضابطي شرطة بوزارة الدفاع بسكين في وسط لندن.

ولا يزال التحقيق جاريا بعد أن تعرض الرجل البالغ من العمر 29 عاما للصعق الكهربائي وتقييده من قبل الضباط في أعقاب الحادث. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

وتم تطويق منطقة بين ميدان ترافالغار والبرلمان لبعض الوقت، كما تم القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا. ولا يزال رهن الاحتجاز في مركز شرطة لندن.

هذا وتشتهر المنطقة الواقعة على حافة منتزه سانت جيمس بارك بالسياح حيث تقع بين قصر باكنغهام ومجلس النواب.

المصدر: itv