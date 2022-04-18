الخارجية الروسية تعلن طرد عدد من موظفي السفارة البلغارية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، عددا من موظفي السفارة البلغارية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الاثنين، السفير فوق العادة المفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا الاتحادية، أتاناس كريستين، حيث تم تسليمه مذكرة من الوزارة عن إعلان عدد من موظفي السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم.

ولم يحدد البيان عدد الموظفين الذين تم إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على القرار الذي اتخذه الجانب البلغاري في مارس الماضي، بإعلان 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

المصدر: انترفاكس