"سيتيزن لاب" يكشف عن استهداف مكتب جونسون ومسؤولين بريطانيين بـ"بيغاسوس" ويتهم دولتين عربيتين

كشف تقرير جديد لمختبر "سيتيزن لاب" الكندي المختص بالأمن الإلكتروني أن لديه أدلة على استهداف مسؤولين بريطانيين ببرمجية "بيغاسوس" في 5 مناسبات من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

وأوضح المختبر أنه أبلغ لندن بحالات اشتباه باستخدام برمجية التجسس "بيغاسوس" التابعة لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية "في مقار رسمية منها رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية في عام 2020 و2021".

وأضاف أن الاستهدافات المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "مرتبطة بدولة الإمارات"، في حين أن الاستهدافات المتعلقة بالخارجية البريطانية "ترتبط بالإمارات والهند وقبرص والأردن".

يذكر أنه في فبراير المنصرم، كشف تقرير لـ"سيتيزن لاب" أن هواتف ثلاثة نشطاء بحرينيين على الأقل، تعرضت للاختراق عن طريق برنامج "بيغاسوس".

المصدر: RT