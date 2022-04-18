بينها الإمارات.. مشرعون أمريكيون يزورون دولا "لا تدعم بشكل كاف محاولات عزل روسيا"

ذكر موقع "ذي هيل" الأمريكي أن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ وعضوا في مجلس النواب الأمريكي سيتوجهون إلى بولندا والهند وألمانيا ونيبال والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الموقع أن مهمة المشرعين خلال زياراتهم التي ستستمر تسعة أيام هي "حشد المزيد من الدعم لأوكرانيا".

ولفت الموقع إلى أن السلطات الأمريكية ترى أن الدول التي سيزورها أعضاء الكونغرس، باستثناء بولندا، لا تدعم بشكل كاف محاولات الغرب لـ"عزل روسيا".

يذكر أن مجموعة المشرعين هذه هي الأحدث من بين عدة وفود من الكونغرس، سافرت في الغالب إلى أوروبا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت مجموعة من مشرعي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، زارت بولندا في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: "ذي هيل"