الدفاع الروسية تنشر قائمة بأعداد ضحايا الجنود الأوكرانيين خلال العملية العسكرية الخاصة

نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة قائمة بالجنود الأوكرانيين الذين قتلوا وأصيبوا خلال عملية عسكرية خاصة.

وجاء في بيان الوزارة: "وصلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية إلى 23367 شخصا.. الوثائق التي بحوزة وزارة الدفاع الروسية تضم أيضا عددا كبيرا من الجنود الفارين والجرحى والمفقودين".

وتشير القوائم المجمعة باللغة الأوكرانية إلى اللقب، والاسم، والمسمى الوظيفي، والرتبة، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، وظروف الوفاة، ومكان الجسد أو طبيعة الإصابة والتشخيص.

ومن بين الجرحى ضباط كبار، من بينهم المقدم ألكسندر جافريشينكو، الذي أصيب في الكتف يوم 4 مارس أثناء القتال في ماريوبول، وكذلك المقدم غافروشنكو.

المصدر: نوفوستي