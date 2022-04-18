أحد المعتقلين البريطانيين لدى الجيش الروسي يوجه رسالة إلى بوريس جونسون

توجه أحد المرتزقة البريطانيين المعتقل لدى الجيش الروسي، ويدعى شون بينر، بطلب لرئيس وزراء بريطانيا، جونسون، بمبادلته بالسياسي الأوكراني المعارض المعتقل في بلاده فيكتور ميدفيدتشوك.

وقال المعتقل البريطاني الذي كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية، في رسالة مسجلة بثتها قناة "RT"، إنه يوجد مع مواطن بريطاني آخر يدعى، آيدن إيسلين، وطلب من رئيس وزراء بلاده التحرك واستبدالهما بالسياسي الأوكراني ميدفيدتشوك.

وفي وقت سابق، تقدمت أوكسانا مارشينكو، زوجة المعارض الأوكراني المحتجز في كييف، بنفس الاقتراح.

كذلك نشر جهاز الأمن الأوكراني اليوم الاثنين، مقطع رسالة مسجلة لميدفيتشوك، يطلب فيها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استبداله "بالمدافعين عن ماريوبول والسكان الموجودين هناك اليوم الذين ليس لديهم إمكانية الخروج الآمن"، حسب ادعائه، بالرغم من أن الجيش الروسي أعلن مرارا عن وجود ممر آمن للجنود الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول الراغبين في الأستسلام .

المصدر: وكالات