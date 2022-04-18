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الجيش التركي يحيد 19 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني في العراق

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الجيش التركي يحيد 19 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني في العراق
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عناصر من القوات التركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 19 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني (التركي)، في عملية "قفل المخلب"، التي نفذت منتصف ليل أمس الأحد واستمرت بنجاح، كما كان مخطط لها.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن 4 جنود أتراك أصيبوا خلال العملية.

وشن الجيش التركي عملية "قفل المخلب (Claw Lock) باستخدام القوات الجوية والخاصة ضد مخابئ حزب العمال الكردستاني (التركي) في جبال شمال العراق، بمناطق ميتينا وزاب وأفاسين باسيان.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن "طيارينا الأبطال نجحوا في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية".

المصدر: Haberler

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