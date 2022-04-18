ميدفيدتشوك يطلب من بوتين وزيلينسكي مبادلته بجنود أوكرانيين في ماريوبول

نشرت الاستخبارات الأوكرانية مقطع فيديو يطلب فيه زعيم المعارضة الأوكرانية المحتجز فيكتور ميدفيدتشوك من الرئيسين زيلينسكي وبوتين مبادلته بالعسكريين الأوكرانيين المحاصرين بماريوبول.

وفي مقطع فيديو نشره جهاز الاستخبارات الأوكرانية على موقع "تلغرام"، قال ميدفيدتشوك: "أنا، فيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك، أريد أن أتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بطلب ليبادلني الجانب الأوكراني مقابل المدافعين عن ماريوبول والسكان الموجودين هناك اليوم".

كما وصف ميدفيدتشوك في رسالته المصورة، القوميين الأوكرانيين المتطرفين الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم بـ"المدافعين عن ماريوبول"، كما يسميهم ممثلو نظام كييف الذين احتجزوه.

وهو يدعي أيضا عدم وجود مخرج من ماريوبول عبر ممرات إنسانية، على الرغم من إمكانية الخروج التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية مرارا.

ونُشر الفيديو الخاص بميدفيدتشوك مباشرة بعد تصريح لاثنين من المرتزقة البريطانيين كانا قد استسلما للقوات الروسية في دونباس، وتوجها إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بطلب المساعدة في مبادلتهما بسياسي أوكراني معارض، ويقصدان ميدفيدتشوك.

وكان جهاز الاستخبارات الأوكرانية قد أعلن في وقت سابق عن احتجاز المعارض الاوكراني الشهير ميدفيدتشوك بتعليمات من زيلينسكي.

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أفاد باختفاء هذا السياسي الوكراني نهاية فبراير. وفي وقت لاحق، عرض زيلينسكي على روسيا مبادلة ميدفيدتشوك بالأوكرانيين الأسرى، فيما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين سيتابع مصير ميدفيدتشوك ويحث السياسيين الأوروبيين على القيام بذلك.

وفي وقت لاحق، توجهت أوكسانا مارشينكو، زوجة ميدفيدتشوك، إلى زيلينسكي على صفحتهه في موقع يوتيوب، مطالبة بالإفراج عن زوجها. وفي اليوم نفسه طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة في إطلاق سراح زوجها.

المصدر: نوفوستي