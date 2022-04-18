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واشنطن: سنرد بحسم، سوية مع سيئول، على الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ

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واشنطن: سنرد بحسم، سوية مع سيئول، على الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ
AFP
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قال مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستردان بحسم على "الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ".

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وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم:"نحن بالطبع نشترك مع كوريا الجنوبية في المخاوف بشأن الإجراءات التصعيدية لكوريا الشمالية، وسنواصل العمل الوثيق مع سيئول للرد المشترك، بشكل مسؤول وحاسم، على السلوك الاستفزازي لبيونغ يانغ".

وأشار خلال اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو-دوك، إلى أنه "ما زلنا بحاجة إلى إبقاء باب الحوار مفتوحا، لكن يجب علينا أن نكون يقظين ومستعدين لكل الاحتمالات".

وأوضح أن واشنطن تتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق السياسة الخارجية الجديد في سيئول، الذي سيتم تشكيله بعد تولي الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول، منصبه الشهر المقبل.

المصدر: "يونهاب"

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