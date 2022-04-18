طهران ترد على تصريحات السفير الأوكراني حول عدم تقديم إيران مساعدات لبلاده

ردت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات السفير الأوکراني لدى طهران، سيرغي بورديلياك، الذي قال فيها إن طهران لم تقدم مساعدات لأوكرانيا.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إيران تعارض أساسا الحرب، وتدعو لبحث جذور الأزمة الأوكرانية".

واعتبر خطيب زادة أنه "يتعين على السفير الأوكراني أن يقرأ تغريدة وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، ليطلع على مواقف بلده الرسمية".

وكان السفير الأوكراني، سيرغي بورديلياك، قد أشار إلى عدم دعم المسؤولين الإيرانيين لبلاده، لافتا إلى "رسالتين شخصيتين بعث بهما للرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، وعدم رد أي منهما" على الرسالتين.

وأضاف السفير : "بعد اندلاع الحرب، أرسلت كل دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط الكثير من المساعدات الإنسانية (لأوكرانيا)، لكننا لم نتلق ريالا واحدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واستطرد بلغة تحذير ضمني: "إذا استمر موقف الحكومة الإيرانية هذا وأرادت إيران توفير سلعها الغذائية من أوكرانيا في العام المقبل، فسوف تسأل أوكرانيا..أين كنتم حتى الآن؟ أين كنتم قبل عام عندما كنا بحاجة إلى مساعدتكم الإنسانية؟"، موضحا أن نصف زيوت الطعام في إيران يتم توفيره من أوكرانيا، وأن أسعار المواد الغذائية في إيران قد ترتفع إذا استمرت الحرب.

المصدر: RT