الصين تسلم الجامعة العربية مستلزمات طبية لمكافحة كورونا

قدمت السلطات الصينية إلى جامعة الدول العربية، شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

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وتسلمت الأمانة العامة للجامعة العربية، بحسب بيان للسفارة الصينية في مصر، شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتتضمن عددا من الكمامات الطبية، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية.

وأوضحت أن شحنة المستلزمات الطبية الوقائية مقدمة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين لمكافحة انتشار الجائحة.

وأشاد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي تشيانغ، بقوة علاقات الصداقة العميقة بين الجانبين، مؤكدا حرص الجانب الصيني على توطيد أواصر التعاون مع الجامعة العربية في مختلف المجالات، والإعداد المشترك للقمة الصينية العربية الأولى.

وأعرب عن استعداد الجانب الصيني للعمل مع الدول العربية لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.

من جهته، أشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إلى أن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، أعرب عن بالغ شكره وتقديره للجانب الصيني على هذه اللفتة الكريمة، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية للدول العربية، وللأمانة العامة للجامعة، سواء من اللقاحات أو من المستلزمات الطبية بأنواعها.

المصدر: "شينخوا"