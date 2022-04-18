لحظة بلحظة.. اليوم الـ54 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الاثنين يومها الـ54 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك لتحرير كامل أراضي دونباس.

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