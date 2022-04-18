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لحظة بلحظة.. اليوم الـ54 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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لحظة بلحظة.. اليوم الـ54 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الاثنين يومها الـ54 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك لتحرير كامل أراضي دونباس.

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