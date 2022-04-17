إعلام سعودي: مستثمرون يحصلون على حكم لصالحهم ضد إيلون ماسك بعد "استغلاله اسم السعودية"

أفاد موقع "سبق" السعودي بأن مستثمرين حصلوا على حكم لصالحهم في دعوى قضائية قضائية رفعوها ضد شركة "تسلا"، بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018.

ونقل الموقع عن وثيقة قضائية أن "المستثمرين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "تسلا" بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018 حول إخراج شركة السيارات الكهربائية من البورصة الأمريكية، فازوا بالحكم الذي يتهم "ماسك" بالاحتيال والكذب".

وأشار الموقع السعودي إلى أن هؤلاء المستثمرين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "تسلا" وإيلون ماسك الذي يحملونه مسؤولية خسارتهم أموالا بعد نشر "تغريدات مضللة"، من أبرزها تغريدة حول صفقة مع صندوق الاستثمارات السعودي أحد أقوى الصناديق السيادية في العالم.

ووفقا لتقارير أمريكية، فإن قاضيا فيدراليا أكد أن تغريدات إيلون ماسك التي ظهرت في 7 أغسطس 2018 غير دقيقة ومضللة.

المصدر: "سبق"