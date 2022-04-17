الولايات المتحدة.. إصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في ولاية ساوث كارولاينا
Globallookpress Michael Ho Wai Lee
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قالت السلطات في ولاية كارولاينا الجنوبية إنها تحقق في إطلاق النار داخل نادٍ بمقاطعة هامبتون في وقت مبكر من يوم الأحد، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل.
وذكرت دائرة إنفاذ القانون بالولاية في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات في حادث إطلاق النار صباح عيد الفصح.
ويأتي إطلاق النار هذا بعد يوم من إطلاق نار في مركز تجاري مزدحم في عاصمة الولاية كولومبيا.
المصدر: USA Today