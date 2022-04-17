أردوغان يدين التدخلات الإسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في الأقصى

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إدانته للتدخلات الإسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأكد أن أنقرة تقف ضد تلك "الاستفزازات".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، بحسب تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق الحساب الرسمي للرئيس التركي، "أبلغ أردوغان نظيره الفلسطيني، إدانته لتدخلات إسرائيل ضد المصلين في المسجد الأقصى وأكد له الوقوف ضد الاستفزازات والتهديدات ضد مكانة المسجد الأقصى".

وأكد أردوغان أن "التطورات الأخيرة تؤكد ضرورة عمل جميع الفصائل الفلسطينية من أجل الوحدة والمصالحة"، وتابع: "أعربت للسيد عباس عن امتناني للقيادة الحكيمة التي يظهرها سواء على صعيد الوحدة أو توصياته بضبط النفس".

المصدر: "الأناضول"