 
مباشر

حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب إفريقيا ترتفع إلى 443 قتيلا

أخبار العالم

حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب إفريقيا ترتفع إلى 443 قتيلا
Globallookpress Paul Mayall
جنوب إفريقيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/su02

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المميتة في جنوب إفريقيا إلى 443 شخصا، معظمهم في منطقة دوربان على الساحل الشرقي للبلاد.

وجاء هذا التحديث في تقرير جديد صادر عن السلطات المحلية اليوم الأحد، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت سيهلي زيكالالا، وزيرة مقاطعة كوازولو-ناتال، في مؤتمر صحافي "ارتفع عدد القتلى الآن إلى 443".

وتسببت الأمطار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 60 عاما في جرف جسور وطرق وعزل مناطق واسعة.

وتشهد منطقة جنوب إفريقيا بانتظام عواصف مميتة خلال موسم الأعاصير من نوفمبر إلى أبريل، لكن دولة جنوب إفريقيا عادة ما تكون بمنأى عن هذه الظروف المناخية القاسية التي تتشكل فوق المحيط الهندي.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا