رئيس أساقفة بريطانيا: خطة نقل مهاجرين لرواندا تتعارض مع تعاليم الرب

انتقد زعيم الكنيسة الأنجليكانية، جاستن ويلبي، بشدة خطة الحكومة البريطانية إرسال بعض طالبي اللجوء في رحلات باتجاه واحد إلى رواندا.

وأدلى ويلبي بتدخل سياسي مباشر غير معتاد في خطبة عيد الفصح التي ألقاها، قائلا إن هناك "أسئلة أخلاقية جدية حول إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج".

وأضاف أنه "حتى مع بلد يسعى إلى القيام بعمل جيد، مثل رواندا، فهذا عكس طبيعة الرب الذي تحمّل هو نفسه مسؤولية إخفاقاتنا".

وكانت بريطانيا ورواندا أعلنتا يوم الخميس أنهما توصلتا إلى اتفاق يقضي بأن بعض الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة على متن شاحنات أو في قوارب صغيرة سوف يتم إرسالهم إلى رواندا التي تبعد 6400 كيلومتر، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم، وإذا قبلت طلباتهم، فسيبقون في رواندا.

وتقول حكومة بوريس جونسون إن الخطة ستثني الناس عن القيام بمحاولات خطيرة لعبور القنال الإنجليزي.

ووصفت جماعات حقوقية الخطة بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتطبيق ومضيعة لأموال دافعي الضرائب.

المصدر: "أسوشيتد برس"