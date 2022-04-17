الشرطة الفرنسية تقمع بعنف احتجاجات ضد ماكرون ولوبان (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن ومحتجين رافضين لنتائج الانتخابات الفرنسية وصعود تيار اليمين المتطرف في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة استخدام رجال الشرطة الغازات المسيلة للدموع بكثافة في العاصمة لتفريق المحتجين، الذين تعرض عدد منهم للاعتقال.

Paris France #Libertè .. demonstration against the result of the first round of the French elections .. tension rises between the protesters and the police - April 16, 2022 pic.twitter.com/SK4FwDQMAf — Peter Niblett (@Peteuk001) April 17, 2022

وشاركت أكثر من 30 منظمة ونقابة في المظاهرات التي رُددت فيها شعارات "لا لماكرون ولا للوبان"، المتأهلين إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

🇫🇷📢Police violently crackdown on protesters during demonstrations against the far-right in #Paris, #France earlier today: pic.twitter.com/y52IqXC2aN — The WannabeWonk (@PotempkinBrain) April 16, 2022

ووفقا للإحصاءات التي قدمتها سلطات باريس، خرج حوالي 10000 شخص إلى الشوارع.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية