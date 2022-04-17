الدفاع الروسية تعلن محاصرة نحو 400 مرتزق أجنبي في مصنع بمدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن حوالي 400 مرتزق أجنبي يقاتلون مع القوات الأوكرانية باتوا محاصرين داخل مصنع الصلب "آزوفستال" في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية إن هذه المجموعة إلى جانب القوات الأوكرانية باتت محاصرة داخل المصنع.

وأوضح المتحدث أن معظمم المرتزقة الأجانب المحاصرين هم من مواطني الدول الأوروبية وكنديين.

وأشار الجنرال إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يتمتع المرتزقة بصفة "المقاتلين"، لذا فإن "أفضل ما ينتظرهم هو المحاسبة الجنائية وأحكام بالسجن لفترة طويلة".

وأضاف كوناشينكوف: "أعلنا في وقت سابق أن الاتصالات التي تم رصدها بين المسلحين في ماريوبول تتم بست لغات أجنبية"، مؤكدا أنه "في حالة استمرار المقاومة، سيتم القضاء عليهم جميعا".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، يوجد الآن أكثر من 4.8 آلاف مقاتل أجنبي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي