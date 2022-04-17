إستونيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها

أفادت وزارة الاقتصاد والبنية التحتية الإستونية أن سلطات البلاد فرضت، في إطار العقوبات الأوروبية الجديدة، حظرا على دخول السفن الروسية إلى الموانئ الإستونية ابتداء من اليوم الأحد.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "ابتداء من اليوم، 17 أبريل الجاري، تمنع السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الأوروبية، بما في ذلك موانئ إستونيا. وهذا أحد إجراءات العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي سابقا. بالنسبة للسفن التي غيرت علمها من روسي إلى علم آخر بعد 24 فبراير الماضي، فإن موانئ الاتحاد الأوروبي مغلقة أمامها الآن أيضا".

وأضافت الوزارة أن السفن التي ترفع العلم الروسي وهي في حالة كارثة قد تدخل، في حالات استثنائية، الموانئ الإستونية بإذن من إدارة الشرطة وحرس الحدود، التي ستحدد مسبقا الحاجة إلى المساعدة.

وقالت وزيرة الاقتصاد والبنية التحتية الإستونية، تآوي أواسا، أن أوروبا تعيد حاليا النظر في نشاطها الاقتصادي من أجل استقلال أكبر عن روسيا.

وسبق أن وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الخامسة ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا. وتشمل الإجراءات التقييدية الجديدة فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وقيودا على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي