قراء" ديلي ميل" لجونسون: أنت رئيس وزراء بريطانيا أم أوكرانيا؟

انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد خطابه وتهنئته للأوكرانيين بعيد الفصح، وكتابته نص باللغة الأوكرانية على صفحته في "تويتر".

وأثناء تهنئته للمسيحيين بعيد الفصح، قال رئيس الوزراء البريطاني إن "رسالة المسيح حول انتصار الحياة على الموت والخير على الشر ستكون أكثر أهمية هذا العام، وربما أكثر من أي عام آخر". كما كتب منشورا على تويتر باللغة الأوكرانية.

وقد انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" جونسون، قائلين إنه قد نسي الدولة التي يحكمها.

وتساءل عدد آخر حول ما إذا كان جونسون "رئيس وزراء بريطانيا العظمى أم أوكرانيا؟".

ودعا القراء بوريس جونسون إلى "التفكير قبل كل شيء، في بريطانيا، حيث تعيش الأسر صراعا يوميا سببته زيادة الأسعار على نطاق واسع".

وكتب أحد قراء الصحيفة: "كان يجب عليه أن يهتم بنا ويعتذر عن أنه لا يزال حتى الآن رئيسا للوزراء".

وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني مؤخرا أنه سيواصل تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي