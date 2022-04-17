إذاعة خاصة ناطقة بالعربية موجهة لليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر

كشف عضو المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي في المغرب، جاك كنافو، عن أنه سيتم يوم 22 سبتمبر 2022 إطلاق إذاعة خاصة ناطقة بالعربية موجهة لليهود المغاربة.

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وفي تصريحات لقناة "i24NEWS" الإسرائلية، أشار جاك كنافو (صاحب هذا المشروع وأحد أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب) إلى أنه "سيتم إطلاق إذاعة "موزاييك"، وهي إذاعة خاصة ناطقة بالعربية موجهة لليهود المغاربة يوم 22 سبتمر 2022"، موضحا أن هذه الإذاعة "ستختص في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية، وسيتم بثها في البداية في كل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، وبعد ذلك ستمتد إلى مدن أخرى مثل فاس وطنجة".

وأوضح كنافو للقناة أنه "سيتم إطلاق إذاعة "موزاييك" في بادئ الأمر كإذاعة رقمية، قبل أن يجري بثها على موجات "FM" بمجرد الحصول على ترخيص من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)"، لافتا إلى أن "إذاعة "موزاييك" ستكون موجهة في المقام الأول لليهود المغاربة، الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص، وأيضا إلى سكان المناطق الريفية في المغرب، مهد اليهودية المغربية".

وأشار عضو المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي إلى أن "الهدف من هذه الإذاعة الناطقة بالدارجة (اللغة العربية المغربية الدارجة) والعبرية والأمازيغية والفرنسية، هو تسليط الضوء على التراث اليهودي المغربي".

تجدر الإشارة إلى أن رأس مال هذه الإذاعة في استثمارها الأولي يبلغ 10 ملايين درهم، باستثناء العقارات.

المصدر: "i24NEWS"