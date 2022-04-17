الخارجية الإيرانية تطالب السويد بالرد القوي والصريح على تدنيس القرآن

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تدنيس القرآن في السويد بذريعة حرية التعبير تحت حماية الشرطة، مطالبا السلطات بالرد الفوري والقوي والصريح في التعامل مع مرتكبي هذا العمل المهين.

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وقال سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين تدنيس القرآن الكريم في السويد من قبل شخص دنماركي عنصري، بذريعة حرية التعبير، تحت رعاية الشرطة السويدية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : "هذا العمل المهين مثال واضح على الكراهية ويتعارض مع حرية التعبير ويجب إدانته من قبل جميع المؤمنين الذين يعتقدون بالتعايش السلمي والحوار بين الأديان".

وشدد خطيب زاده على أنه "بينما نحمل الحكومة السويدية المسؤولية فإننا ندعو إلى الرد الفوري والقوي والصريح في التعامل مع مرتكبي هذا العمل المهين واتخاذ إجراءات واضحة وعملية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال".

وأضاف: "إن عمل الشخص المهين وأنصاره يتطلب بشكل متزايد وحدة المسلمين والدول الإسلامية ضد مؤامرات أعداء الإسلام".

تجدر الإشارة إلى أن زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان، كان قد أقدم يوم الخميس الماضي، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ بجنوب السويد تحت حماية الشرطة.

المصدر: إرنا