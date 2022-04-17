 
مباشر

"مكان": إقلاع أول طائرة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ

أخبار العالم

AP Ariel Schalit
طائرم مدنية تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stxv

أقلعت صباح اليوم الأحد من مطار "بن غوريون" الدولي بتل أبيب أول طائرة تابعة لشركة إل عال" الإسرائيلية متجهة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية في سيناء، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

إقرأ المزيد
"أ ف ب": مصريون يعبرون عن الغضب لتنظيم مهرجانين موسيقيين إسرائيليين في سيناء

وبحسب "مكان"، تبدأ اليوم شركتا "أركيعا" و"يسرائير" أيضا بتسيير رحلات جوية إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تمت الإشارة إلى ثلاث رحلات أسبوعيا لكل شركة.

كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "معبر طابا شهد ازدحاما شديدا في صباح اليوم، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يغادر منه أكثر من 5000 إسرائيلي لقضاء عطلة عيد "الفصح" اليهودي في سيناء، حيث تمت زيادة القوى العاملة في المكان.

المصدر: "مكان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا