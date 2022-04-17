تركيا.. وقفات احتجاجية تضامنا مع فلسطين وتنديدا باقتحام الأقصى

خرج مواطنون أتراك في العاصمة أنقرة وفي ولاية أنطاليا بوقفات احتجاجية تنديدا باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه.

وفي أنقرة، دعت للوقفة "جمعية شباب الأناضول" ونقابة عمالية، حيث خرج المحتجون بعد أداء صلاة التراويح ووقفوا أمام سكن أعضاء السفارة الإسرائيلية في أنقرة، وردد المشاركون في الوقفة شعارات ضد الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وأخرى مناصرة للقدس والشعب الفلسطيني، وفق وكالة "الأناضول".

من جهته، أشار رئيس فرع حزب السعادة بأنقرة، فاتح بيازيد، خلال كلمة له، إلى "مواصلة إسرائيل استهداف المسجد الأقصى والفلسطينيين في شهر رمضان من كل عام"، لافتا إلى أن "إسرائيل تستمد طغيانها من صمت العالم الإسلامي ومن ازدواجية المعايير عند الرأي العام الدولي".

وفي ولاية أنطاليا، اجتمع أعضاء من هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" وعدد من المواطنين في حديقة مسجد "مراد باشا" عقب صلاة التراويح، وأقاموا وقفة احتجاجية رفعوا فيها العلمين التركي والفلسطيني ولافتات مناهضة لإسرائيل، بحسب "الأناضول".

من جانبه، لفت رئيس فرع الهيئة في أنطاليا، محمد يلدريم، خلال الوقفة، إلى "تعرض الأقصى لهجمات إسرائيل في شهر رمضان المبارك"، مشددا على أن "إسرائيل تسعى من خلال هذه الهجمات إلى جعل المسجد الأقصى معبدا لليهود، لكنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها".

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى تشهد منذ أيام توترا كبيرا جراء اقتحام الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين للمسجد أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.

المصدر: "الأناضول"