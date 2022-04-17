جمهورية دونيتسك: حاولنا التواصل مع حكومة بلغاريا لإعادة بحارة أجليناهم من ماريوبول

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أنها حاولت التواصل مع حكومة بلغاريا بخصوص مصير بحارة من هذا البلد موجودين حاليا في مدينة دونيتسك، بعد إجلائهم من ميناء ماريوبول الأوكراني.

وأوضحت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، في حديث إلى قناة "روسيا-24" اليوم الأحد أن الحديث يدور عن طاقم السفينة "تساريفنا" البلغارية التي كانت تحتجزها القوات الأوكرانية، مع سفن أجنبية أخرى، في ميناء ماريوبول المطل على بحر آزوف بجنوب شرق البلاد.

وقالت نيكونوروفا: "توجهنا إلى السفارة البلغارية بمذكرة رسمية، وعلاوة على ذلك حاولنا الاتصال هاتفيا مع وزارة خارجية بلغاريا لإبلاغها بأننا أنقذنا بحارتهم ويمكن استعادتهم إلى الوطن، لكننا في نهاية المطاف لم نتلق أي رد، وكذلك البحارة أنفسهم".

وحملت الوزيرة السلطات البلغارية المسؤولية عن انتهاج سياسة "روسوفوبيا" (معاداة الروس)، وحذرت من "نشر أخبار كاذبة تزعم أن المسلحين الأوكرانيين لم يحتجزوا أبدا سفينة "تساريفنا"، وأن مصير البحارة البلغاريين لا يزال مجهولا".

وأكدت نيكونوروفا أن هؤلاء البحارة يقيمون حاليا في فندق بمدينة دونيتسك في ظروف مريحة، ويجري إمدادهم بالغذاء اللازم، لكنهم لا يعرفون كيفية العودة إلى وطنهم بلغاريا.

وكانت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك قد أعلنت في 13 أبريل عن إجلاء طاقم السفينة البلغارية "تساريفنا" المؤلف من 15 شخصا، 14 منهم مواطنون بلغاريون، والأخير أوكراني.

المصدر: "تاس"