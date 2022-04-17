إعلام: الشرطة البريطانية تتخذ إجراءات جديدة تتعلق بمثليي الجنس

نصحت الشرطة في المملكة المتحدة بالامتناع عن مخاطبة سكان المملكة باستخدام كلمتي "سيدي" أو "سيدتي"، ونصحت عناصر الشرطة باستخدام لغة محايدة بين الجنسين عند التعامل مع المواطنين.

بدأت السلطات البريطانية في إجراء تدريب خاص للشرطة على التواصل مع الأشخاص ذوي الميول الجنسية غير التقليدية، حيث يُطلب من ضباط إنفاذ القانون "تجنب الافتراضات حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية للفرد". كما نقلت صحيفة "The Mail on Sunday".

كما تشمل التوصيات الجديدة حذف عبارة "فتيات" و"أولاد" و"زوج" و"زوجة".

ويوجد وحدات شرطة خاصة للتفاعل مع ممثلي مجتمعات المثليين في 43 مركزا في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وانتقد رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أوليفر دودن هذه الإجراءات. وفي رأيه، يجب أن تركز قيادة الشرطة على مكافحة الجريمة، وليس "إضاعة الوقت في إعادة تثقيف الشرطة".

المصدر: تاس