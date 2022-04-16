"بطل نيويورك" السوري: هجوم بروكلين ذكرني بحرب بلادي

قال المهاجر السوري زكريا طحان، الذي تم الترحيب به كبطل لإسهامه في القبض على المتهم بإطلاق نار مترو بروكلين في نيويورك الأمريكية إن "مشاهد الهجوم المروع ذكرته بالحرب في سوريا".

وفي حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أضاف طحان أنه "شاهد أولا صورة المشتبه به على شاشة التلفزيون، واتصل بالشرطة بعد رؤيته له شخصيا أثناء عمله".

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ونوه بأنه كان يبلغ من العمر 13 عاما عندما اندلعت الحرب في سوريا عام 2011، وأن عائلته فرت أولا إلى تركيا ثم إلى الولايات المتحدة لاحقا.

وأوضح أنه يعيش حاليا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ويعمل في شركة أنظمة أمنية.

وفي معرض روايته لدوره في القبض على منفذ الهجوم في مترو الأنفاق الكائن بمنطقة مانهاتن، قال إنه رأى مطلق النار عندما كان هو وزملاؤه يعملون على تركيب كاميرات أمنية في أحد المتاجر.

وأضاف: "كنت بالخارج لإحضار بعض الأدوات من السيارة رفقة ابن عمي ومدير المتجر، عندما سمعت أن المشتبه به في الجوار يحضر طعاما".

وتابع: "قمت فورا بإعادة فتح صورة المشتبه به على الإنترنت لأتأكد مجددا من أوصافه، رغم أني شاهدته على شاشة التلفزيون في ذلك الصباح".

وأكد أنه "رأى المشتبه به، وكان نفس الشخص الموجود في الصورة".

وأردف قوله: "اتصلت فورا بالشرطة التي كانت سيارتها تنتظر عند إشارة المرور، وأخبرت ضباط الشرطة أنني رأيت المشتبه فيه، وهم بدورهم سارعوا إلى القبض عليه".

وشدد على أنه "عندما رأى صورا للأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص في مترو الأنفاق، راودته نفس المشاعر إزاء مقتل المدنيين في سوريا".

واختتم حديثه متسائلا: "الناس لديهم أسر وأطفال، كيف يمكنك فعل هذا بهم؟".

المصدر: "الأناضول"