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الدفاع التركية: لا مشاكل في الملاحة والمضائق بسبب الألغام البحرية

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الدفاع التركية: لا مشاكل في الملاحة والمضائق بسبب الألغام البحرية
Globallookpress Kay Nietfeld
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم السبت، إنه لا توجد مشاكل في المضائق وحركة الملاحة البحرية بسبب انجراف الألغام في البحر الأسود.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن أكار قوله "من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعدم إحداث تصعيد، اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمنع انجراف الألغام مع سفن البحث عن الألغام... من الآمن أن نقول إنه لا توجد مشاكل في مضائقنا في الحركة البحرية".

وأضاف "هناك بيانات مختلفة حول مصدر هذه الألغام، ونحن ندرس المسألة بعناية ونقيم كل الاحتمالات، ونتابع التطورات عن كثب".

وكانت أنقرة أعلنت في مارس المنصرم عن إجرائها محادثات مع روسيا وأوكرانيا، بعد اكتشاف لغم بحري في مضيق البوسفور تزامنا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما طالبت البحرية التركية السفن بتتبع ألغام محتملة، بينما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات اللازمة على خلفية أنباء عن ألغام شاردة في البحر الأسود.

المصدر: RT

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