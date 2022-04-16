صحيفة صينية تتوقع حدوث فوضى في أوروبا بسبب تصرفات الناتو وواشنطن

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" ينتهجان سياسة عدوانية مناهضة لروسيا، ما من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات تستخدم الصراع في أوكرانيا كإعلان ترويجي لحلف الناتو. وفي الوقت نفسه، فإن الأمن الجماعي لأعضاء الحلف يعتمد بشكل كامل على المواجهة مع روسيا".

وأضافت أن "مثل هذه السياسة ستؤدي إلى شعور جماعي بعدم الأمن، وستدفع أوروبا بشكل أكبر نحو الفوضى".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة في أوكرانيا نتجت جزئيا عن توسع الناتو باتجاه الشرق والخطاب العدواني القائم على فكرة "معارضة روسيا".

وخلص كاتب المقال إلى أن تحقيق السلام والنظام في أوروبا ممكن فقط بعد وقف الهجمات على موسكو والاعتراف بحياد أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"