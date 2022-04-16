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الشرطة الأمريكية: إطلاق نار في مركز تسوق في ساوث كارولاينا وعدد الإصابات لا يزال مجهولا

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الشرطة الأمريكية: إطلاق نار في مركز تسوق في ساوث كارولاينا وعدد الإصابات لا يزال مجهولا
Gettyimages.ru
الشرطة الأمريكية
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أعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع حادث إطلاق نار في مركز للتسوق في ولاية ساوث كارولاينا، مشيرة إلى أن عدد المصابين لا يزال مجهولا حتى الآن.

وقالت شرطة مدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولينا في بيان لها إنه "تم الإبلاغ عن إصابة عدد من الأشخاص في مركز كولومبيانا التجاري".

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وأضافت أن "عدد المصابين لا يزال مجهولا حتى الآن"، مشيرة إلى أنها باشرت في عملية إخلاء المبنى.

ويقع مركز "كولومبيانا سنتر" التجاري على بعد حوالي 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.

 

المصدر: "سي إن إن"

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