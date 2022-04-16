محكمة أوكرانية ترفض الإفراج عن ميدفيدتشوك بكفالة

أمرت محكمة في مدينة لفوف الأوكرانية باحتجاز السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وبحسب صحيفة "سترانا" فقد غيرت المحكمة في لفوف إجراءات احتجاز زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك، وأمرت باعتقاله دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني في وقت سابق عن اعتقال ميدفيدتشوك، الذي سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة "الخيانة العظمى"، قبل أن يبلغ مكتب المدعي العام الأوكراني باختفائه في نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس