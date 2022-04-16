 
مباشر
عاجل
الشرطة الأمريكية: إطلاق نار في مركز تسوق في ساوث كارولاينا وعدد الإصابات لا يزال مجهولا

محكمة أوكرانية ترفض الإفراج عن ميدفيدتشوك بكفالة

أخبار العالم

محكمة أوكرانية ترفض الإفراج عن ميدفيدتشوك بكفالة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stub

أمرت محكمة في مدينة لفوف الأوكرانية باحتجاز السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وبحسب صحيفة "سترانا" فقد غيرت المحكمة في لفوف إجراءات احتجاز زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك، وأمرت باعتقاله دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني في وقت سابق عن اعتقال ميدفيدتشوك، الذي سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة "الخيانة العظمى"، قبل أن يبلغ مكتب المدعي العام الأوكراني باختفائه في نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا