ماكرون يدرس فكرة استحداث حقيبة وزارية تعمل على تقليص اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يدرس فكرة استحداث منصب وزاري لتنظيم خفض اعتماد البلاد على موارد الطاقة الأحفورية.

وأفادت قناة BFMTV بأن ماكرون طرح هذه الفكرة خلال مسيرة في مرسيليا. ونقلت عنه قوله إن وزير تخطيط الطاقة هذا سيشارك في خفض الاعتماد على الغاز والنفط والفحم.

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وتتهم منافسة ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مارين لوبان، رئيس الدولة الحالي بإيلاء القليل من الاهتمام للطاقة النووية الذي قد يقلل من اعتماد فرنسا على موارد الطاقة الأخرى.

المصدر: "إنترفاكس"