 
مباشر

ماكرون يدرس فكرة استحداث حقيبة وزارية تعمل على تقليص اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري

أخبار العالم

ماكرون يدرس فكرة استحداث حقيبة وزارية تعمل على تقليص اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sttz

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يدرس فكرة استحداث منصب وزاري لتنظيم خفض اعتماد البلاد على موارد الطاقة الأحفورية.

وأفادت قناة BFMTV بأن ماكرون طرح هذه الفكرة خلال مسيرة في مرسيليا. ونقلت عنه قوله إن وزير تخطيط الطاقة هذا سيشارك في خفض الاعتماد على الغاز والنفط والفحم.

إقرأ المزيد
مارين لوبان وإيمانويل ماكرون.. برنامجان متعارضان تماما
مارين لوبان وإيمانويل ماكرون.. برنامجان متعارضان تماما

وتتهم منافسة ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مارين لوبان، رئيس الدولة الحالي بإيلاء القليل من الاهتمام للطاقة النووية الذي قد يقلل من اعتماد فرنسا على موارد الطاقة الأخرى. 

المصدر: "إنترفاكس" 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا