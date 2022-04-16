الهند.. مصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء العواصف

أفادت وسائل إعلام هندية بمصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية الناجمة عن العاصفة التي ضربت شمال شرق البلاد.

وأشارت قناة NDTV إلى أن العواصف والرياح العاتية التي ما زالت تعصف بولاية آسام منذ الخميس الماضي، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص في منطقة ديبروجاره و6 أشخاص في كل من باربيتا وتينسوكيا، وشخص واحد في جولبارا.

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وضافت أنه على مدار اليومين الماضيين، اقتلعت العواصف عشرات الأشجار ودمرت أعمدة الكهرباء وألحقت أضرارا بأكثر من 7300 منزل، في مناطق مختلفة من الولاية.

المصدر: "تاس"