زوجة ميدفيدتشوك تعلن موافقته على إدراجه في صفقة تبادل بين أوكرانيا وروسيا وتطلب مساعدة بوتين

قالت قرينة فيكتور ميدفيدتشوك، السياسي الأوكراني المعارض المعتقل في بلده، إن زوجها "وافق على إدراجه في صفقة تبادل محتملة بين كييف وموسكو".

وتوجهت أوكسانا مارتشينكو، زوجة ميدفيدتشوك (وهو نائب برلماني ورئيس المجلس السياسي لحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، ثاني أكبر قوة في برلمان البلاد) اليوم السبت برسالة مسجلة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شددت فيها على أن زوجها اعتقل على يد حكومة كييف "بصورة غير قانونية لأسباب سياسية".

وطلبت مارتشينكو من بوتين المساعدة في تنظيم صفقة تبادل محتملة ستشمل زوجها، قائلة: "وافق فيكتور ميدفيدتشوك على مقايضته وتسليمه إلى أراضي روسيا في حال توصل الجانبين الروسي والأوكراني إلى اتفاقات مناسبة".

وذكرت مارتشينكو أنها "لا تثق بإمكانية المحاكمة العادلة" لزوجها في أوكرانيا، محملة حكومة كييف المسؤولية عن معاقبة ميدفيدتشوك على "موقفه الثابت والمبدئي والعلني".

وأشارت زوجة ميدفيدتشوك إلى أنها لجأت إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون وعائلتي المواطنين البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر اللذين استسلما لقوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا حيث خاضا القتال في صفوف قوات حكومة كييف، بطلب تنظيم صفقة تبادل لمقايضة هذين البريطانيين بزوجها.

وحملت مارتشينكو أجهزة الأمن الأوكرانية المسؤولية عن احتجاز آلاف المواطنين لمجرد تعبيرهم عن موقفهم، منهم صحفيون وسياسيون وكتبة ومحللون سياسيون وغيرهم، وخاطبت بوتين بالقول: "أرجو منك بذل كل ما بوسعك من أجل الإفراج عن هؤلاء الناس وبطبيعة الحال زوجي".

وكانت مارتشينكو قد اقترحت في وقت سابق من اليوم مبادلة ميدفيتتشوك بالبريطانيين المذكورين المحتجزين في أوكرانيا، في رسالتين مسجلتين توجهت بهما إلى جونسون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويأتي ذلك في وقت قررت فيه محكمة في لفيف غرب أوكرانيا حبس ميدفيدتشوك دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وترأس ميدفيدتشوك في نوفمبر 2018 المجلس السياسي لـ"المنصة المعارضة من أجل الحياة"، وفي أكتوبر الماضي تم وضعه قيد الحبس المنزلي في أكتوبر الماضي بتهمة الخيانة العظمى (في قضية متعلقة بإمدادات الفحم المزعومة من منطقة دونباس في عهد الرئيس السابق بيتر بوروشينكو).

وأعلنت حكومة كييف في 21 فبراير الماضي، قبل ثلاثة أيام من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أن ميدفيدشوك هرب، غير أن زوجة السياسي ألقت لاحقا اللوم على أجهزة الأمن الأوكرانية في فبركة "هروب" زوجها.

وأعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن اعتقال ميدفيدتشوك، واقترح مقايضته بـ"شبابنا في مدينة ماريوبول" التي تشهدت مواجهات ضارية بين القوات الأوكرانية والروسية.

وعلق مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أنشطة "المنصة المعارضة من أجل الحياة" بعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أراضي البلاد.

المصدر: RT