قائد البحرية الروسية يلتقي بطاقم طراد "موسكفا" المنكوب

التقى قائد البحرية الروسية نيقولاي يفمينوف اليوم السبت في مدينة سيفاستوبول بطاقم الطراد الصاروخي "موسكفا" الذي غرق مؤخرا في البحر الأسود نتيجة لحادث على متنه.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اللقاء الذي عقده يفمينوف وقادة أسطول البحر الأسود الروسي مع طاقم "موسكفا" الذي تم إجلاؤه من متن السفينة عقب الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي.

وأكد يفمينوف خلال اللقاء أن البحارة من طاقم "موسكفا" سيواصلون الخدمة في صفوف البحرية الروسية، متعهدا بـ"الحفاظ بعناية على تقاليد" الطراد المنكوب و"تطويرها كما كان متبعا دائما في البحرية الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت ليلة الأربعاء على الخميس إجلاء طاقم "موسكفا"، السفينة الرائدة لأسطول البحر الأسود الروسي، بعد اندلاع حريق وانفجار جزء من الذخيرة على متنه.

وفي ساعات متأخرة من مساء الخميس، أقرت وزارة الدفاع الروسية بغرق الطراد خلال سحبه إلى سيفاستوبول، متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة.

وأفادت وكالتا "تاس" و"نوفوستي" الروسيتان شبه الرسميتين أمس بأن طاقم "موسكفا" نقل بسلامة إلى سيفاستوبول.

ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن وقوع إصابات بين أفراد طاقم الطراد جراء الحادث.

ودخلت هذه السفينة الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وفي عام 1996 أطلق عليها اسمها الحالي، ويتمثل سلاحها الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي-1000".

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي. وفي 22 يوليو 2016، تم منحه وسام ناخيموف.

المصدر: RT