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كندا.. إصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في تورونتو

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كندا.. إصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في تورونتو
Globallookpress Christopher Katsarov
الشرطة الكندية
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أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية، وفق ما نقلته قناة "سي تي في" المحلية يوم السبت.

ووقع الحادث ليل السبت في أحد مواقف السيارات بالشارع، حيث فتح مجهولون النار من سيارة على مجموعة من الرجال وفق بيان للشرطة.

ونتيجة لذلك، أصيب خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و35 عاما بأعيرة نارية، وهم حاليا في المستشفى.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن حياة المصابين بعيدة عن الخطر، فيما تبحث الشرطة عن الجناة.

المصدر: "تاس"

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