بريطانيا.. اعتقال 6 أشخاص بعد احتجاج ضد تغير المناخ على متن ناقلة نفط

أوقف الأمن البريطاني 6 أشخاص بعدما صعد نشطاء في مجال تغير المناخ على متن ناقلة نفط وسط لندن للاحتجاج على الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

وقالت حركة "تمرد ضد الانقراض" المناخية إن اثنين من الرياضيين الأولمبيين، هما إتيان ستوت ولورا بالدوين الحائزين على الميدالية الذهبية، كانا من بين المحتجين الجمعة.

وكان احتجاج ناقلة النفط جزءا من تظاهرات حاشدة للمناخ نظمت الجمعة وشهدت قيام مئات النشطاء بإغلاق أربعة جسور رئيسية في أنحاء العاصمة البريطانية، ما تسبب في اضطراب حركة السير بأرجاء وسط لندن.

وأوضحت حركة "تمرد ضد الانقراض" أن من المتوقع حضور آلاف الأشخاص إلى هايد بارك بلندن السبت للمشاركة في مزيد من الاحتجاجات.

وتم توقيف أكثر من 600 شخص خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن تسلق نشطاء مناخ ناقلات النفط وتحصنوا في بنايات وأغلقوا عدة طرق عند مستودعات نفط بجميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتطالب جماعة "أوقفوا النفط فحسب" التابعة لحركة "تمرد ضد الانقراض"، حكومة المحافظين البريطانية بوقف أي مشروعات جديدة للنفط والغاز.

المصدر: "أسوشيتد برس"