 
مباشر

جمهورية لوغانسك.. اندلاع حريق كبير في مصفاة بمدينة ليسيتشانسك

أخبار العالم

جمهورية لوغانسك.. اندلاع حريق كبير في مصفاة بمدينة ليسيتشانسك
Globallookpress Gilles Bader
أعمدة دخان خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا -صورة تعبيرية-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stsy

أفادت وكالة أنباء "لوغانسك إنفورم سنتر"، اليوم السبت، بأن حريقا كبيرا اندلع في مصفاة للنفط بمدينة ليسيتشانسك.

إقرأ المزيد
رئيس دونيتسك يدعو إلى
رئيس دونيتسك يدعو إلى "القضاء على القوميين" في ماريوبول

وأظهرت الصور التي التقطت بالقرب من مكان الحادث أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء، دون ورود معلومات عن أسباب الحريق.

وفي 9 أبريل، أفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية فجرت خزانات تحتوي على حمض النيتريك في مصنع زاريا للكيماويات بمدينة روبيجني بالقرب من ليسيتشانسك.

كما وقع انفجار مماثل لخزان يحتوي على مواد كيميائية خطيرة في 5 أبريل الجاري.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا