أفادت وكالة أنباء "لوغانسك إنفورم سنتر"، اليوم السبت، بأن حريقا كبيرا اندلع في مصفاة للنفط بمدينة ليسيتشانسك.

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وأظهرت الصور التي التقطت بالقرب من مكان الحادث أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء، دون ورود معلومات عن أسباب الحريق.

وفي 9 أبريل، أفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية فجرت خزانات تحتوي على حمض النيتريك في مصنع زاريا للكيماويات بمدينة روبيجني بالقرب من ليسيتشانسك.

كما وقع انفجار مماثل لخزان يحتوي على مواد كيميائية خطيرة في 5 أبريل الجاري.

المصدر: "تاس"