روسيا: قرار مقدونيا الشمالية طرد المزيد من دبلوماسيينا غير مبرر وردنا قادم

انتقدت موسكو قرار سلطات مقدونيا الشمالية ترحيل ستة دبلوماسيين من أفراد طاقم السفارة الروسية في سكوبيه، متعهدة بأن هذا الإجراء لن يمر دون رد.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان صدر عنها اليوم السبت، حكومة مقدونيا الشمالية بـ"مواصلة دوامة تدمير العلاقات الثنائية" مع موسكو و"الرضوخ لنزعة الروسوفوبيا السائدة في الغرب".

ووصفت زاخاروفا قرار حكومة سكوبيه بأنه "خطوة غير مبررة جديدة ضد موظفينا ستجلب حتما عواقب سلبية طويلة الأمد إلى التعاون بين روسيا ومقدونيا الشمالية"، مضيفة: "دون أدنى شك لا يمكن أن يتوافق ذلك مع مصالح شعب مقدونيا الشمالية، وتتحمل سكوبيه المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوات وتأثيرها التخريبي، وردنا سيأتي".

وبررت مقدونيا الشمالية قرارها أمس إعلان ستة دبلوماسيين روس شخصيات غير مرغوب فيها بتحميلهم المسؤولية انتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية.

وكانت حكومة سكوبيه قد أعلنت عن ترحيل خمسة دبلوماسيين روس آخرين في 28 مارس الماضي.

وإجمالا، أعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبعض حلفائهما في العالم عن ترحيل نحو 300 دبلوماسي روسي، منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

المصدر: RT