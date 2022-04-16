وسائل إعلام: التشيك تتلقى مذكرة احتجاج من روسيا على تسليم معدات عسكرية سوفيتية إلى أوكرانيا

أفادت وكالة الأنباء التشيكية بتلقي جمهورية التشيك مذكرة من روسيا تحتج فيها على تسليم براغ معدات عسكرية سوفيتية الصنع إلى دول ثالثة (أوكرانيا).

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ونقلت الوكالة عن تصريح لوزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، قوله إن موسكو أشارت في مذكرتها إلى أن تسليم المعدات العسكرية السوفيتية الصنع لدول ثالثة، دون موافقة روسيا، أمر غير مقبول.

وأشار الوزير التشيكي إلى أن بلاده لن ترد على هذه المذكرة، مضيفا أن بلاده تعتقد بأن هذه المذكرة لا أساس لها، "لأن التزامات بلاده وفق العقد والقوانين الموجودة لا تحظر إعادة تصدير الأسلحة السوفيتية"، حسب زعمه.

وتقدم جمهورية التشيك حاليا مساعدات عسكرية لأوكرانيا. وقد سلمت براغ إلى كييف جزءا من المعدات العسكرية الثقيلة السوفيتية الصنع والمنتجة في تشيكوسلوفاكيا السابقة بموجب ترخيص من الاتحاد السوفياتي، والموجودة في مستودعات الجيش التشيكي.

المصدر: تاس