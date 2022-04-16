 
مباشر

أكار في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني: نؤكد الضرورة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف

أخبار العالم

أكار في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني: نؤكد الضرورة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف
AP Virginia Mayo
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sts9

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، هاتفيا، عددا من القضايا، بينها أوضاع العالقين الأتراك في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
بوتين يناقش مع ولي عهد السعودية نزاعي اليمن وأوكرانيا واستقرار أسواق الطاقة
بوتين يناقش مع ولي عهد السعودية نزاعي اليمن وأوكرانيا واستقرار أسواق الطاقة

وفي بيان لها، أفادت وزارة الدفاع التركية بأن خلوصي أكار أكد لنظيره خلال الاتصال الهاتفي: "أهمية إعلان وقف اطلاق النار بين روسيا وأكرانيا بأسرع وقت"، مشددا على "الضرورة الملحة لإجلاء المواطنين الأتراك العالقين في أوكرانيا والمدنيين، من البر والبحر بسرعة".

كما أشار أكار إلى "ضرورة ضمان وصول السفن التجارية العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى تركيا بسلام"، لافتا إلى أن "تركيا ستواصل فعل ما يترتب عليها فيما يخص تقديم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا