أكار في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني: نؤكد الضرورة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، هاتفيا، عددا من القضايا، بينها أوضاع العالقين الأتراك في أوكرانيا.

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وفي بيان لها، أفادت وزارة الدفاع التركية بأن خلوصي أكار أكد لنظيره خلال الاتصال الهاتفي: "أهمية إعلان وقف اطلاق النار بين روسيا وأكرانيا بأسرع وقت"، مشددا على "الضرورة الملحة لإجلاء المواطنين الأتراك العالقين في أوكرانيا والمدنيين، من البر والبحر بسرعة".

كما أشار أكار إلى "ضرورة ضمان وصول السفن التجارية العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى تركيا بسلام"، لافتا إلى أن "تركيا ستواصل فعل ما يترتب عليها فيما يخص تقديم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

المصدر: "الأناضول"